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لبنان

بينهم 21 قائداً.. الجيش الإسرائيلي يزعم: قتلنا 250 مقاتلا من حزب الله

Lebanon 24
04-10-2024 | 10:47
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زعم الجيش الإسرائيلي أنّه "قتل نحو 250 من مقاتلي حزب الله منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان".

ووادّعى المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني، إن "التقديرات تُشير إلى استهدف عناصر بشرية، وبنى تحتية لحزب الله، ومبان عسكرية، ومستودعات أسلحة، وقاذفات منذ بدء عمليته البرية في لبنان قبل أيام".
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وزعم أن "من بين هؤلاء الذين قتلوا خلال 4 أيام من النشاط المستهدف في جنوب لبنان، هناك 21 قائدا". (العربية)

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