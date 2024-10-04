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لبنان

يشتري عملات رقميّة بواسطة دولارات مزيّفة... هل وقعتم ضحيّته؟

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:01
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان مساء اليوم الجمعة، أنه "بنتيجة التّحريّات والاستقصاءات، تمكّن قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، من رصد عصابة تعمل على شراء عملات رقميّة من أشخاص في لبنان، بواسطة أحد أفرادها المتواجدين في الخارج، ويتم إرسال مبالغ ماليّة مزيّفة (دولارات أميركيّة مزيّفة) من قِبَل العصابة، مع أحد الأشخاص التّابعين لها، لتسليمها إلى الضّحيّة، مقابل العملة الرقميّة المباعة، لتكتشف الضّحيّة لاحقاً بأن المبالغ مزيّفة.
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بنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّن القسم المذكور، من توقيف أحد أفراد العصابة، بالجرم المشهود، أثناء تسليمه مبلغ خمسين ألف دولارٍ مزيّفة -تمّ ضبطها- لأحد الضّحايا في محلّة الأشرفيّة، وتبيّن أنّه يُدعى: - ح. ح. (من مواليد عام 1998، لبناني)".


وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، طلبت مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، أو تعرّض لأعمال مماثلة، الحضور إلى القسم المذكور أو الاتّصال على الرقم: 422965/01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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