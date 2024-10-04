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لبنان

حجار: لضرورة تفعيل التنسيق والتعاون بمشاريع إنمائية مشتركة في كل لبنان

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:15
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عقد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار اجتماعا تعارفيا مع الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان UNDP بليرتا أليكو.

وأكد حجار خلال الاجتماع، أن "لا سلام من دون إنماء متوازن"، مذكرا بأن "التنمية هي من صلب مهام الوزارة".
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وشدد على "ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون في مشاريع إنمائية مشتركة في كل الأراضي اللبنانية، تتماهى مع أسس الحماية الإجتماعية".
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