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لبنان

فيديو نادر لقياديّ استُشهد مع نصرالله.. شاهدوه!

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:27
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو للقيادي في "حزب الله" الشهيد علي كركي الذي قضى إلى جانب الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله إبان غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي.
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ويعتبر هذا الفيديو من المقاطع النادرة جداً لكركي الذي بقي وجهه مجهولاً إلى حين استشهاده، وذلك بعدما أصدر "حزب الله" بيان نعيه، فيما نشر سيرته الذاتية مع صورته الخاصة.
 
وتحدث كركي في الفيديو عن رؤيا له وذلك في خطاب موجه إلى حشد من الأشخاص الحاضرين معه داخل إحدى القاعات.
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق: 
 
 

 

 

 
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