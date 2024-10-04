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لبنان
تقرير حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
04-10-2024
|
11:43
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وزعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع التقرير رقم 10 حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
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