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لبنان

تقرير حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:43
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 وزعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع التقرير رقم 10 حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
 
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