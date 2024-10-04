العدو الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت

سمعت أصوات انفجارات، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.





وتبيّن أن العدو الاسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين، ولم يشنّ غارة كما أشيع.

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