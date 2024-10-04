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لبنان

من دولة عربية.. شحنة من المساعدات الطبية والإغاثية تصل إلى مطار بيروت في هذا الموعد

Lebanon 24
04-10-2024 | 11:56
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 أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في بيان، أن "شحنة كبيرة من المساعدات المصرية الطبية والإغاثية تصل إلى مطار بيروت الدولي في الساعة الرابعة من عصر يوم غد السبت، على متن طائرة مصر للطيران، وذلك في إطار الدعم المصري للشعب اللبناني في مواجهة الظروف العصيبة الراهنة".
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