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لبنان

8 عمليات لـ"حزب الله".. تفاصيلها في هذا الخبر

Lebanon 24
04-10-2024 | 12:25
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ 8 عمليات جديدة ضد أهداف ومواقع إسرائيليّة.

وذكر الحزب أنه قصف مستعمرة حتسور الإسرائيلية بصلية صاورخية، كما ضرب أيضاً تجمعاً لجنود العدو في كفرجلعادي، فيما استهدف أيضاً قاعدة كتسرين بالصواريخ.
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أيضاً، طالت صواريخ الحزب محيط مستوطنة أفيفيم حيث تم استهداف تجمع لجنود العدو، فيما جرى أيضاً قصف جنود العدو في سهل مارون الراس بالصواريخ. 

ومساء، نفذ الحزب عملية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بصلية صاروخية كبيرة.

إلى ذلك، كشف الحزب عن تفجير 3 عبواتٍ ناسفة بقوات إسرائيلية كانت تحاول التقدّم باتجاه مارون الراس، ما أسفر عن سقوط الجنود بين قتيلٍ وجريح.

وفي عملية أخرى، ذكر الحزب أن "مجاهدي المقاومة اشتبكوا مع جنود العدو أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون". 
 





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