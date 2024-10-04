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لبنان
بعد اغتيال نصرالله.. إسرائيل تهدّد: في جعبتنا مفاجآت أخرى
Lebanon 24
04-10-2024
|
13:04
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بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله الأسبوع الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، هدّد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة، باغتيال قياديين آخرين في الحزب.
وقال غالانت خلال لقاء مع جنود إسرائيليين من الفرقة العسكرية 36 عند الحدود اللبنانية، إن "الجيش الإسرائيلي سيواصل اجتياح جنوب لبنان بادعاء تدمير بنية حزب الله التحتية كلها".
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وزعم أن "حزب الله يتعرض لضربات شديدة جدا واحدة تلو أخرى، كما أن منظومته الصاروخية تعرضت لضربة كبيرة، وتم تدمير قسم كبير منها نتيجة العمليات النوعية والدقيقة"، مضيفًا: "اغتلنا نصر الله وفي جعبتنا مفاجآت أخرى في الفوهة، وتم تنفيذ بعضها وبعضها الآخر سينفذ".
وتابع غالانت قائلا "بالتوازي مع ذلك ننفذ اليوم عمليات في عدد من القرى اللبنانية وهذه العمليات ستستمر في أي مكان ينبغي تنفيذها فيه من أجل القضاء على بنية حزب الله التحتية كلها التي خطط تنفيذ هجمات منها".
وختم: "أي أحد يقاتل يرى خلفه بلدات إسرائيلية ويدرك بشكل قاطع لماذا ينبغي الدفاع عن بلدات الشمال ولماذا هذا الأمر هام.. سوف نزيل هذا التهديد ونسمح بعودة مواطنينا إلى بيوتهم". (روسيا اليوم)
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