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لبنان

المكاري التقى ماكرون في باريس

Lebanon 24
04-10-2024 | 13:09
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 يشارك وزير الإعلام زياد المكاري في افتتاح القمة الفرنكوفونية الـ19 في باريس، ممثلا لبنان على رأس وفد يضم سفير لبنان في الأونيسكو مصطفى أديب، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان، نديم صوراتي من بعثة لبنان الدائمة لدى الأونيسكو، المستشار في سفارة لبنان في فرنسا يوسف جبر، والدكتور جرجورة حردان.
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و ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة أشار فيها الى "معاناة اللبنانيين".

تلتها كلمة الرئيس التونسي، ثم الأمينة العامة للمنظمة العالمية للفرنكوفونية التي قالت فيها: "قلبنا مع لبنان". 

بعد التسلم والتسليم بين الرئيسين التونسي والفرنسي، بدأت الجلسات المتعلقة بالتربية وبكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.

كذلك، عقد لقاء بين وزير الإعلام والرئيس ماكرون على هامش القمة، كما التقى رئيسي وزراء كندا جوستين ترودو والمغرب عزيز اخنوش ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر محمد عبد العزيز الخليفي.

وفي المناسبة، أحيت الفنانة هبة طوجي بطلب من الرئيس الفرنسي فقرة موسيقية حيث غنت "لبنان" أمام ممثلي الدول من مختلف انحاء العالم.

ويذكر أن ممثلي الدول الفرنكوفونية المشاركة في القمة ستلبي الليلة دعوة الرئيس ماكرون إلى العشاء في قصر الإيليزيه، وتستكمل فعاليات القمة الفرنكوفونية غدا، حيث يلقي وزير الإعلام كلمة حول الأزمة اللبنانية وتمسك لبنان بالفرنكوفونية.
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