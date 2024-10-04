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لبنان

عاجل.. تحذير إسرائيلي لـ"مسعفي لبنان"

Lebanon 24
04-10-2024 | 13:18
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زعم الجيش الاسرائيلي أن "حزب الله" يستخدم سيارات الإنقاذ لنقل الوسائل القتالية، محذراً من تداعيات هذا الامر.


وكتب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي درعي، في منشور له عبر "اكس": "نرصد في الأيام الأخيرة استغلال عناصر حزب الله بشكل متزايد لسيارات الإنقاذ من أجل نقل الوسائل القتالية".

وتابع ادرعي: "كل مركبة يُثبت أن عليها مسلح، بغض النظر عن نوعها، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها لمنع استعمالها العسكري".
 
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