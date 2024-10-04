#عاجل ‼️ نرصد في الأيام الأخيرة استغلال عناصر #حزب_الله بشكل متزايد لسيارات الإنقاذ من أجل نقل المخربين والوسائل القتالية.
⭕️يحذر جيش الدفاع من تداعيات استمرار هذه الظاهرة داعيًا الأطقم الطبية للابتعاد عن عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم.
⭕️كل مركبة يُثبت أن عليها مخرب مسلح… pic.twitter.com/tU1KVaIs5c
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2024
#عاجل ‼️ نرصد في الأيام الأخيرة استغلال عناصر #حزب_الله بشكل متزايد لسيارات الإنقاذ من أجل نقل المخربين والوسائل القتالية.
⭕️يحذر جيش الدفاع من تداعيات استمرار هذه الظاهرة داعيًا الأطقم الطبية للابتعاد عن عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم.
⭕️كل مركبة يُثبت أن عليها مخرب مسلح… pic.twitter.com/tU1KVaIs5c