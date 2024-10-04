زعم الجيش الاسرائيلي أن "حزب الله" يستخدم سيارات الإنقاذ لنقل الوسائل القتالية، محذراً من تداعيات هذا الامر.





وكتب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي درعي، في منشور له عبر "اكس": "نرصد في الأيام الأخيرة استغلال عناصر حزب الله بشكل متزايد لسيارات الإنقاذ من أجل نقل الوسائل القتالية".



وتابع ادرعي: "كل مركبة يُثبت أن عليها مسلح، بغض النظر عن نوعها، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها لمنع استعمالها العسكري".

#عاجل ‼️ نرصد في الأيام الأخيرة استغلال عناصر #حزب_الله بشكل متزايد لسيارات الإنقاذ من أجل نقل المخربين والوسائل القتالية.



⭕️يحذر جيش الدفاع من تداعيات استمرار هذه الظاهرة داعيًا الأطقم الطبية للابتعاد عن عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم.



⭕️كل مركبة يُثبت أن عليها مخرب مسلح… pic.twitter.com/tU1KVaIs5c — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2024 Advertisement