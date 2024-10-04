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لبنان

"يستخدمه الآلاف من النازحين اللبنانيين".. سوريا دانت القصف الاسرائيلي على معبر المصنع

Lebanon 24
04-10-2024 | 13:18
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دانت سوريا، العدوان الإسرائيلي على الطريق الدولي بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى قطع هذا الشريان الحيوي داعية إلى العمل على وقف هذا الإجرام الصهيوني المنفلت.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "استمراراً للجرائم الوحشية والعدوان الغاشم المستمر للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا، قام صباح اليوم بقصف معبر المصنع – جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان ما أدى إلى قطع الطريق الدولي، الشريان الحيوي الذي يستخدمه مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين والمواطنين السوريين الهاربين من آلة القتل والتدمير الصهيوني في لبنان إلى سوريا".
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وأضافت الوزارة: ندين هذا الإجرام الصهيوني المنفلت الذي بات يطال حتى طواقم الدفاع المدني وعمال الإغاثة الإنسانية"، داعية إلى العمل على وقفه فوراً وضمان مساءلة هذا الكيان على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب.

لبنان

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