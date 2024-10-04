وصول المساعدات إلى مطار.. ياسين: هذه الوقفة ليست بغريبة على دولة الإمارات

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وقال ياسين: "بداية نشكر رئيس دولة الإمارات الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تقديمه مساعدات عاجلة إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. هذه الوقفة ليست بغريبة على دولة الإمارات والتي كانت حاضرة تاريخياً لدعم اشقائها في لبنان".وأضاف: "تأتي الاستجابة الاماراتية العاجلة من خلال تسيير جسر جوي ينقل دعماً طبياً وغذائياً ومواد إيواء. وقد استقبلنا اليوم طائرتين من دولة الإمارات إحداها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحمل 40 طناً من المساعدات الطبية، والثانية تحمل قرابة 55 طناً من المواد الغذائية، ومن المقرر وصول طائرة ثالثة تحمل مساعدات طبية بحمولة 40 طناً ايضاً".واشار ياسين الى ان "الجسر الجوي الإماراتي سيستمر يوم غد حيث ستصل إلى مطار بيروت عدة طائرات تباعاً استكمالاً للمبادرة الإنسانية المشكورة، تلبية للنداء اللبناني، وهذا الامر سيسهم في تغطية النقص في المواد الطبية والغذائية لدينا وسيساعد في تخفيف جراح أهلنا النازحين". (الوكالة الوطنية للإعلام)