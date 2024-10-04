غارات عنيفة في الجنوب والبقاع.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة

شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة من الهجمات الجوية المكثفة على عدد كبير من المناطق اللبنانية، سواء في الجنوب أو في البقاع.

ومؤخراً، قصف العدو الإسرائيلي مدينة بنت جبيل، كما استهدف الخيام، مرج حاروف، فيما شن غارات على أطراف بلدات مجدلزون والمنصوري وشقرا، العديسة، كفركلا، الخيام، سهل مرجعيون وكوثرية السياد.

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أيضاً، استهدف العدو الإسرائيلي مفرق بلدتي معركة وباريش ما أسفر عن سقوط 5 شهداء 3 وجرحى.

وفي البقاع، قصف العدو بلدات بوداي، إيعات، تمنين التحتا، سرعين وطاريا، علي النهري، تمنين، النبي شيت ومحيط بعلبك.

إلى ذلك، ذكرت المعلومات أن 3 مستشفيات في الجنوب باتت خارج الخدمة وهي: مستشفى مرجعيون الحكومي، مستشفى ميس الجبل ومستشفى بنت جبيل الحكوميّ.