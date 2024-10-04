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لبنان

قصفتهم إسرائيل.. بالأسماء: استشهاد 11 مسعفًا بغارات جنوبي لبنان

Lebanon 24
04-10-2024 | 14:17
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 نعت "الهيئة الصحية الإسلامية"، "ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون (مستشفى مرجعيون الحكومي) نهار الجمعة 4 تشرين الأول 2024".
 
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فالشهداء هم: "الشهيد المسعف محمد جعفر هريش، الشهيد المسعف جعفر ضاوي، الشهيد المسعف حسين سويد، الشهيد المسعف محمد حسان، الشهيد المسعف عباس طراف، الشهيد المسعف علي غريب، الشهيد المسعف علي منذر".
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كما واستهدف العدو الإسرائيلي مركز شقرا الإسعافي وارتقى كل من الشهيد المسعف معين تميم والشهيد المسعف مصطفى علي ذيب، بالإضافة الى إستهداف مركز خربة سلم (بئر السلاسل) وإرتقاء الشهيد المسعف عباس فتوني والشهيد المسعف حمزة الطويل".

وختمت: "نحتسب شهدائنا عند الله ونعاهدهم ان نكمل طريق الخدمة والإنسانية".
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