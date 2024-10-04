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لبنان

خلال 25 دقيقة فقط.. 70 صاروخاً عبر من لبنان نحو إسرائيل!

Lebanon 24
04-10-2024 | 14:17
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الجمعة، انه "خلال 25 دقيقة فقط، بين الساعة 18:03 والساعة 18:28، عبر 70 صاروخاً من لبنان نحو المستوطنات الشمالية".


وكانت قد أفادت وسائل اعلام إسرائيلية في وقت سابق، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات "كفر غلعادي" و"مسكاف عام" و"كريات شمونة" و"تل حاي" في الشمال.
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