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لبنان

كلاس: اهلنا ليس بحاجة إلى مأوى بل إلى قلوب تستضيفهم

Lebanon 24
04-10-2024 | 14:23
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قال وزير الشباب والرياضة جورج كلاس: "احتراماً لإنسانية الاشخاص المنتقلين قسراً إلى مناطق لبنانية أخرى ، و إلتزاماً بالقيم الاخلاقية و حرصاً على الكرامة الشخصية، اقترح إبدال عبارة ( مراكز إيواء ) بعبارة ( مراكز الاستضافة ) . الوطن ليس مأوى ، و لا اهلنا بحاجة إلى مأوى ، بل إلى قلوب تستضيفهم ودولة ترعى أمورهم و تهتم بأحوالهم".
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