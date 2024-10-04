كلاس: اهلنا ليس بحاجة إلى مأوى بل إلى قلوب تستضيفهم

قال وزير الشباب والرياضة جورج كلاس: "احتراماً لإنسانية الاشخاص المنتقلين قسراً إلى مناطق لبنانية أخرى ، و إلتزاماً بالقيم الاخلاقية و حرصاً على الكرامة الشخصية، اقترح إبدال عبارة ( مراكز إيواء ) بعبارة ( مراكز الاستضافة ) . الوطن ليس مأوى ، و لا اهلنا بحاجة إلى مأوى ، بل إلى قلوب تستضيفهم ودولة ترعى أمورهم و تهتم بأحوالهم".

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