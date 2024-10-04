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لبنان

خلف للنواب: انتخبوا رئيساً فالوقت لإنقاذ شعبنا وليس للمناكفات

Lebanon 24
04-10-2024 | 14:49
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اعتبر النائب ملحم خلف، في بيان اليوم، أن "وحدتنا هي خلاصنا. ولا وحدة الا بالعودة الى الدولة التي تجمعنا، الدولة القادرة والعادلة، الحاضنة والفاعلة، والمطمئنة للجميع".

وأضاف: "وحده انتخاب رئيس الجمهورية يضع لبنان على طريق الانقاذ، ويزيل التشويه الذي لحق بصورة العيش معاً. وهذه مسؤولية الـ ١٢٨ نائباً الذين لا يُختصرون باي من اصحاب النفوذ ولو اجتمعوا. وهذه المسؤولية تتجلى بتطبيق الدستور وحضور النواب الى المجلس النيابي فوراً لانتخاب الرئيس. والحضور الى المجلس واجب وطني واخلاقي مفروض على النواب، ولا يمكن ربطه، ولا سيما في زمن الخطر الداهم والمقلق على الوطن، بأي اعتبار سياسي ولا بأي قرار لرئيس حزب او لرئيس كتلة".
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وتابع: "أمام الخطر، يطيح الضمير والواجب الوطني بكل الاعتبارات السياسة، من أجل خلاص الشعب وانقاذ الوطن".

وختم: "ايها السادة النواب، تحرروا من السياسة، واحضروا الى المجلس، وانتخبوا رئيساً للجمهورية. الوقت لإنقاذ شعبنا ودولتنا، وليس للمناكفات في السياسة".
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