إطلاق النموذج الالكتروني لتسجيل النازحين في المنازل في صيدا

أطلقت خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا، اليوم الجمعة، النموذج الإلكتروني لتسجيل النازحين القاطنين في المنازل في أرجاء مدينة صيدا الإدارية بالتنسيق مع محافظة لبنان الجنوبي، وذلك بهدف رصد الحاجات في المنازل ومحاولة تلبية الحاجات ضمن الإمكانات المتوفرة تباعاً.

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ودعت البلدية "النازحين القاطنين في المنزل الواحد لتسجيل أعداد وحاجيات المنزل الواحد فقط في النموذج الإلكتروني المرفق أدناه ولمرة واحدة فقط. على أن يتم التواصل مع النازحين للتحقق من المعلومات والتوجيه باستلام المساعدات فور توفر التقديمات المخصصة للنازحين القاطنين خارج مراكز الإيواء.

كما تمنت على النازحين "عدم الحضور لاستلام أي مساعدة من البلدية إلا بعد التواصل معها".



وذكرت انه "للإستفادة من المساعدات في المرحلة الأولى، يرجى تقديم الطلب على رابط الخلية قبل 8 تشرين الأول".