مساعدة رمزية من نقابة المحامين في طرابلس إلى النازحين

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قدمت نقابة المحامين في طرابلس، مساعدة رمزية شملت توزيع عدد من الفرش والوسادات في مناطق عدة من طرابلس ومحيطها ومنها: القبة، جبل محسن، الميناء، ابي سمراء، باب الرمل، الكورة وزغرتا وغيرها.وتأتي المبادرة إضطلاعاً من النقابة على دورها الوطني والإنساني، وتخفيفاً من وطأة الظروف الصعبة على الاخوة النازحين.وكلّف النقيب سامي مرعي الحسن الاستاذين عادل عثمان ومعتز سعد الدين الإشراف على هذه اللفتة الوطنية.