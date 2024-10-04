لبنان يتسلّم غداً شحنتي مستلزمات طبية وأدوية



تصل الى مطار بيروت، عند الثانية عشرة من ظهر غد، شحنة مساعدات أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من اليونيسف، يتسّلمها وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض.







أيضاً، يتسلّم الأبيض عند الرابعة من بعد الظهر شحنة مساعدات على متن طائرة مصرية في حضور السفير المصري في لبنان.

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