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لبنان

آخر معلومة عن محاولة اغتيال صفي الدين.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-10-2024 | 16:00
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تقريراً جديداً عن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت منتصف ليل الخميس - الجمعة، والتي قال الجيش الإسرائيلي إنها هدفت لاغتيال رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين.
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وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمهُ "لبنان24"، إن حزب الله لم يُصدر بعد بياناً رسمياً بشأن الهجوم الذي وقع في الضاحية الليلة الماضية، كما أنه لم يتحدث أبداً عن مصير صفي الدين الذي تم تعيينه خليفة لأمين عام الحزب الشهيد السيد حسن نصرالله.
الصحيفة ذكرت أيضاً أن "كل من كان حاضراً في المخبأ الذي تم قصفه قد قُتل إما نتيجة الانهيارات التي حصلت أو بسبب الغازات السامة التي انبعثت في الأنفاق تحت المباني المُستهدفة بالغارة، وأضافت: "أيضاً، فإن رئيس شعبة استخبارات حزب الله كان حاضراً في المكان الذي تعرض للقصف".
وأشارت "يديعوت" إلى أن كل شخص كان داخل المخبأ كان معزولاً عن أي اتصال بالعالم الخارجي، موضحة أن "التقديرات تشير إلى أن الغازات السامة الناجمة عن القصف الأخير، قد تكون سبباً في إنهاء حياة نصرالله داخل المخبأ الذي كان داخله في الضاحية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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