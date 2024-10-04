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لبنان

إنذار إسرائيلي لإخلاء مبنى في برج البراجنة

Lebanon 24
04-10-2024 | 17:58
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أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لاستهداف مبنى في محيط مجمّع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية وسط تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء الساحل اللبناني.
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