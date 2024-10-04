إنذار إسرائيلي لإخلاء مبنى في برج البراجنة

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لاستهداف مبنى في محيط مجمّع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية وسط تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء الساحل اللبناني.

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