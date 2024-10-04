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لبنان

إنذار إسرائيلي عاجل لسكّان حي الأمراء في الشويفات

Lebanon 24
04-10-2024 | 18:52
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وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً لسكان حي الأمراء في الشويفات مهدداً باستهداف أحد الأبنية في محيط منطقة التيرو. 
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