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لبنان

أميركا تعلن عن مساعدات للمتضرّرين من الصراع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
04-10-2024 | 18:59
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قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان يوم الجمعة إن "الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة".

وأضافت الوزارة "هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم. كما ستدعم المساعدة أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".
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