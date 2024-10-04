بـ 157 مليون دولار.. أميركا تعلن عن مساعدات للمتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس الجمعة ان الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.وأضافت الوزارة "هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم. كما ستدعم المساعدة أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".ووفق مراسل "سكاي نيوز" في واشنطن فإن ما يقرب من 82 مليون دولار متاحة على الفور من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، و75 مليون دولار من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.(سكاي نيوز)