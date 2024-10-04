واصفا اغتيال نصرالله بالزلزال.. فيلتمان: حرب لبنان اليوم تختلف عن 2006





وفي حديث خاص لقناة الحرة، شدد فيلتمان على أن "ما يجري حاليا بين إسرائيل وحزب الله يختلف عن حرب 2006".

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ونوه فيلتمان إلى أن الإسرائيلين اخترقوا حزب الله بشكل مدهش، وقال إن حزب الله فقد الكثير من قدراته العسكرية ومن قياداته، قبل أن يستدرك قائلا إن ذلك لا يعني أنه تم التخلص منه. أكد السفير الأميركي الأسبق لدى لبنان، جيفري فيلتمان، الجمعة، أن مقتل الأمين العام لحزب الله، نصرالله، يجدر أن يوحد اللبنانيين، ووصف الواقعة بـ "زلزال سياسي".وفي حديث خاص لقناة الحرة، شدد فيلتمان على أن "ما يجري حاليا بين إسرائيل وحزب الله يختلف عن حرب 2006".ونوه فيلتمان إلى أن الإسرائيلين اخترقوا حزب الله بشكل مدهش، وقال إن حزب الله فقد الكثير من قدراته العسكرية ومن قياداته، قبل أن يستدرك قائلا إن ذلك لا يعني أنه تم التخلص منه.

وقال "بدون أي شك قوه حزب الله العسكرية ضعفت وأيضا القيادات ضعفت وخسر رؤوسا كثيرة ولكن لا أعتقد أن حزب الله تم التخلص منه أو سيتم التخلص منه".

إلى ذلك، أوضح فيلتمان أن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، "يجب أن يكون زلزالا سياسيا يوازي زلزال اغتيال رفيق الحريري عام 2005، وينبغي أن يشكل دافعا لتوحيد اللبنانيين".



وفي المقابل، قال إن "على حزب الله أن يحترم قواعد اللعبة السياسية اللبنانية ولا يعرض البلاد للخطر".