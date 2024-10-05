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لبنان

اسرائيل تتأكد من اغتيال هاشم صفي الدين.. وهؤلاء كانوا برفقته في مقر مخابرات "الحزب"

Lebanon 24
05-10-2024 | 00:15
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أفادت مصادر "العربية" بأن إسرائيل تأكدت من مقتل هاشم صفي الدين، وكل من كانوا معه وذلك جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية مساء الجميس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ان الهجوم استهدف هاشم صفي الدين الشخصية المرشحة لخلافة حسن نصرالله في قيادة حزب الله، وكان معه رئيس مخابرات الحزب، المعروف بلقب "مرتضى".
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كما أُستهدف محمد رشيد سكافي، قائد منظومة الإتصالات في حزب الله، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

الغارة الإسرائيلية استهدفت عمقا أكبر من العمق الذي قُتل فيه نصرالله، واستخدم سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم 73 طنا.

ترجيحات الصحيفة أنه لا فرصة للنجاة من الهجوم سواء عبر انهيار المخبأ أو تسرب الغازات التي تؤدي للاختناق. (العربية)
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