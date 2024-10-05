تجدد الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية (صور)

تجددت صباح اليوم السبت الغارات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. فقد نفذ الطيران الاسرائيلي غارة عنيفة قبل قليل على المنطقة.



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وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت بأن الطيران الإسرائيلي نفذ صباحا غارتين على منطقة الشويفات وقد أدى الأمر إلى انفجار عدد من قوارير الغاز.