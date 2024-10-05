الغارات الإسرائيلية تتواصل بقاعا وتستهدف هذه المناطق

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تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة البقاع، فقد استهدفت غارة إسرائيلية ليلا منزل مدير مدرسة "الأبرار" علي الحاج في بلدة الرفيد في قضاء راشيا الوادي ما أدى إلى استشهاده، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما تم ليلا استهداف شقة محمد حسين اللويس في سعدنايل العمرية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ونفذ الطيران المعادي غارة على منطقة غربي مدينة بعلبك في محيط بلدة بوداي.