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لبنان

ليل عنيف آخر على الضاحية الجنوبية لبيروت.. 12 غارة اسرائيلية استهدفت هذه المناطق

Lebanon 24
05-10-2024 | 00:34
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شهد ليل الضاحية الجنوبية لبيروت، واحدة من اعنف الليالي حيث شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي 12 غارة على الضاحية الجنوبية، لبيروت استهدفت محيط جامع القائم،   وبرج البراجنة، ومحيط مجمع سيد الشهداء في حارة حريك بصاروخين، والرويس وحي الأبيض والشويفات الاجنحة الخمسة.
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