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لبنان

في سهل سعدنايل.. شهيد في غارة اسرائيلية

Lebanon 24
05-10-2024 | 00:38
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استهدفت غارة إسرائيلية  منزلا سكنيا في محلة العمرية يعود لمواطن من آل المحمود، في سهل سعدنايل في البقاع الأوسط مما أدى إلى استشهاده.
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