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لبنان
اربعة اسماء "توافقية" للرئاسة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-10-2024
|
01:15
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قال مصدر نيابي شارك في الأيام الفائتة في عدد كبير من الإجتماعات المهمة بما خص المبادرة الشاملة التي أطلقت من عين التينة الى أن البوادر إيجابية والنقاش بين أصحاب المبادرة والمعارضة وسائر الكتل يسير بشكلٍ منطقي جداً، على قاعدة أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أصبح لديه شبه تفويض شامل من مختلف المكونات السياسية والدينية وتكلل هذا التفويض من خلال لقاءاته وزياراته الأخيرة، وذلك من أجل الشروع في مفاوضات وقف إطلاق النار.
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وعلى صعيد إنتخاب رئيس للجمهورية لفت المصدر الى أن لا حوار، بل يجب الشروع في جلسة إنتخاب الرئيس على قاعدة نصاب ال 86 نائبا، حيث هناك ضمانات لتأمينه في كل الجلسات.
وقال "ان الأسماء الأربعة التوافقية الأكثر تداولاً هي: مسؤول حالي غير مدني، نائب حالي ونائب سابق ومرجعية قضائية ودستورية سابقة .
في المقابل، استبعد مصدر نيابيّ مُعارض أنّ يتمّ إنتخاب رئيس للجمهوريّة قريباً، على الرغم من كافة الأجواء الإيجابيّة التي يُوحي بها البعض.
وبحسب المصدر عينه، فإنّ "حزب الله" لا يزال يربط بين الحرب في غزة ورئاسة الجمهوريّة، وهو غير مهتمّ حاليّاً بالإستحقاقات الدستوريّة في وقتٍ يشنّ فيه العدوّ الإسرائيليّ عدواناً غير مسبوق وغزوا بريّاً في لبنان، من هنا، لا يُمكن القول إنّ انتخاب الرئيس بات قريباً.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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