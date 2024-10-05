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لبنان

التوافق قريب حراك باسيل "لن ينفع"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-10-2024 | 01:30
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قال مرجع إحصائي قريب من التكتلات النيابية ومن النواب المنفردين إن التسوية والتوافق على رئيس سوف يكون قريبا، وأن عوامل العرقلة والتعطيل أصبحت قليلة جداً، وخاصةً في ما خص "التيار الوطني الحر" لكون النائب جبران باسيل بالرغم من حراكه الذي يسعى من خلاله الى قطع الطريق على أحد الأسماء المرشحة مثلما فعلها في السابق لا يجدي نفعاً، كون التوافق الوطني أصبح أكبر اليوم والإنقسام العمودي تضاءل بشكلٍ كبير جداً.
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وقال: الأهم اليوم هو أن باسيل باتت "مونته" تقتصر على حوالي عشرة نواب لا أكثر ولا أقل، ولن يشكلوا أي عائق في المعادلة،  لأن الدفع تجاه الحل والتوافق هو أكبر.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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