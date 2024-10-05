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لبنان

الغارات الاسرائيلية تتجدد جنوباً.. وسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في النبطية

Lebanon 24
05-10-2024 | 03:54
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات على عدد من القرى الجنوبية استهدفت الطيبة، برعشيت، كفردونين، الشهابية، صديقين ، الرافيد- راشيا الوادي، أرزون، مرتفعات إقليم التفاح، طيردبا، وقانا.
كما استهدف القصف المدفي كلاً من الخيام، سهل الخيام، كفركلا، ومزرعة بسطرة.
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ومنتصف الليل نفذت مسيرة إسرائيلية، غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق مرج زبدين - النبطية . وافيد عن سقوط شهيدين .

وعند الثانية بعد منتصف الليل، جددت مسيرة عدوانها للمرة الثانية مستهدفة سيارة مدنية بين مدخل مدينة النبطية وزبدين بالقرب من مطعم العبد الله.

وافيد عن وقوع اصابات. 
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