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لبنان

النازحون الجنوبيون يقطفون مواسم الزيتون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-10-2024 | 01:45
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قال مصدر إداري في جبل لبنان إن معظم قرى وبلدات جبل لبنان الشمالي، أي كسروان وجبيل، وصولاً الى الشمال والبترون والكورة وزغرتا، تستضيف عددا كبيرا من النازحين اللبنانيين من أبناء الجنوب على وجه الخصوص.
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وروى المصدر أن من خلال تواصله مع المخاتير ورؤساء البلديات ، علم بأن وجود هؤلاء النازحين في هذه القرى هو سلس ويشكل عاملا مساعدا لأهلها في موسم قطاف الزيتون بعدما غادر عدد كبير من العمال الأجانب وخاصةً السوريين منهم، فكان مجهود أهل الجنوب الذين هم بالأصل أبناء قرى بغالبيتها تحتوي على أشجار الزيتون ولهم باع طويل في عملية قطاف هذا المحصول وتشحيل أشجار الزيتون، وعندما حلّوا في قرى جبل لبنان شكلوا عاملا مساندا ومساعد للأهالي في قطاف مواسمهم، ما أمّن لهم مدخولا إضافيا من هذا العمل الزراعي الذي يعتبر موسم خير للبنانيين في معظم قراهم وبلداتهم .



المصدر: لبنان 24

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