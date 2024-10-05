تحذير من ادرعي لسكان الجنوب... لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة اكس نداءً إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم: غارات جيش الدفاع مستمرة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم - لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر.

Advertisement