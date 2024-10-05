خدمات اوجيرة مقطوعة في هذه المنطقة

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افادت هيئة اوجيرو عبر اكس ان عطلاً طرأ في سنترال بيت الدين أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورةواكدت ان فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.