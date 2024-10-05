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لبنان

خدمات اوجيرة مقطوعة في هذه المنطقة

Lebanon 24
05-10-2024 | 02:15
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افادت هيئة اوجيرو عبر اكس ان عطلاً طرأ في سنترال بيت الدين أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة
واكدت ان فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة. 
 
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