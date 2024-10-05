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لبنان

ميقاتي اتصل برئيس دولة الإمارات.. وبحث معه في الجهود المستمرة للتوصل الى وقف اطلاق النار

Lebanon 24
05-10-2024 | 02:31
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لشكره على وقوفه الدائم الى جانب لبنان، وبشكل خاص دعمه الانساني الاخير الذي يساهم في اغاثة النازحين ويدعم جهود الحكومة لمواجهة هذه الكارثة الكبيرة التي حلّت بلبنان.
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كما تمّ البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف اطلاق النار .

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