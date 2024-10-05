نداء عاجل من نقابة الاطباء في لبنان.. هذا ما جاء فيه

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توجهت نقابة أطباء لبنان في بيروت في بيان، بنداء عاجل الى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة "وكل من هو قادر على وقف المجزرة الاسرائيلية بحق الجهاز الطبي اللبناني وفرق الإسعاف، والمتمثلة بمنع العدو الاسرائيلي الفرق الاسعافية بإجلاء المرضى والمصابين والجرحى والأطباء والعاملين في مستشفى صلاح غندور".وأشارت النقابة في بيانها إلى ان "هذا الإجرام المتمادي بحق الجهاز الطبي والفرق الاسعافية بلغ حد الوقاحة في خرق مواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان خصوصًا في شقها المتعلق بحق الطبابة والاستشفاء لكل إنسان، كما يناقض بنود اتفاقية جنيف مما يستدعي تدخلًا فاعلًا لوقف هذه الممارسات المجرمة بحقوق الجرحى والأطباء والقطاع الصحي الذي نصر وإياه على متابعة رسالتنا الانسانية مهما كلف الأمر".وأسفت النقابة "لخروج ثلاث مستشفيات من الخدمة بسبب الممارسات الاسرائيلية العدوانية".