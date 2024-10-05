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لبنان

مستشفى غندور في بنت جبيل شكر من ساهم بإجلاء الطاقم الطبي

Lebanon 24
05-10-2024 | 02:38
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أشار مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل في بيان إلى أن "المستشفى تعرض لقصف همجي صهيوني بعد تلقيه تحذيرا من العدو باخلائه. هذا القصف نتج عنه إصابة 9 أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمهم خطيرة، على أثر هذا الاعتداء الغاشم تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى".
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وشكر "جميع من ساهم بإجلاء الطاقم وتأمين الحماية لهم أثناء عملية الإخلاء، خاصة الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني".
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