3 شاحنات محملة بالمساعدات توجهت إلى بلدة رميش

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صباح اليوم السبت، انطلقت 3 شاحنات بإتجاه بلدة رميش محمّلةً بمجموعة من السلع الأساسيّة لتعزيز صمود الأهالي المقيمين والنازحين في مناطق النزاع، وللتخفيف من عدد النازحين إلى العاصمة.تأتي هذه المساعدات نتيجة للنداءات والمناشدات المتكررة التي وجّهها أهالي البلدة للمسؤولين، حيث لبّت وزارة الشؤون الاجتماعية هذه المناشدات بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الجمعيات المحليّة والدولية والمنظمات وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار.وقبيل إنطلاق الشاحنات، شكر حجار الجميع على تجاوبهم السريع، كما شكر منظمة SHEILD على المساهمة بالنقل والدعم اللوجيستي بالإضافة إلى الجيش اللبناني وال UNIFIL على مواكبتهم للشاحنات وفريق عمل الوزارة الذي عمل خلال 48 ساعة على التنسيق لتأمين هذه المساعدات.وتتضمّن هذه الشاحنات 5 طن من الطحين و 2000 ليتر من المازوت من جمعية DORCAS،6000 ليتر من مياه الشرب من مجلس موظفي الأسكوا، 240 حصّة نظافة من Save the Children واليونيسف، 600 حصّة غذائية، 461 حرام و 294 فرشة بالاضافة الى مواد غذائية متفرّقة من World Vision و 150 لمبة على الطاقة الشمسيّة من ال UNHCR.وسيتبع هذه الشحنة مجموعة من المساعدات الأسبوع المقبل مخصّصة لمرجعيون وحاصبيا.