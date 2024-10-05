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لبنان
هل تعبّد التطورات العسكرية في لبنان الطريق الى تسوية سريعة؟
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
05-10-2024
|
04:00
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يبدو أن التطورات الميدانية والعسكرية التي تسيطر على لبنان بدأت تفتح مجالات النقاش السياسي نحو تطورات أخرى مرتبطة بعاملين أساسيين؛ الاول الاشتباك الايراني - الاسرائيلي ومداه والمسار الذي سيأخذه، والثاني هو الأهداف الاسرائيلية في لبنان. وهذه الأهداف هي التي ستحدّد مسار المعركة ومداها الزمني وكيف سيقوم العدوّ الاسرائيلي بتحقيقها في المرحلة المقبلة. وعليه، فإن مسار الحرب كلّه سيتحدّد وفق هذين العاملين المرتبطين بشكل مباشر بإيران وبالأهداف الاسرائيلية في لبنان.
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الاشتباك الايراني - الاسرائيلي تحدّده الولايات المتحدة الاميركية بشكل أساسي وتضع ضوابطه الشاملة، وهو ما ظهر في الأيام الفائتة، إذ إن واشنطن لا تريد أبداً ذهاب اسرائيل نحو ضربات تحت الحزام في طهران بل تدعم رداً اسرائيلياً محدوداً لا يؤدي الى تدحرج المنطقة نحو حرب اقليمية شاملة.
اما الساحة اللبنانية فتحدّد أهدافها اسرائيل، والتي على ما يبدو بدأت تتراجع عن أهدافها الكبرى التي وضعتها في الأيام الأولى، إذ كانت اهداف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تبدأ بتغيير الواقع السياسي في المنطقة ونزع سلاح "حزب الله" وإخراجه الى شمال الليطاني، لكن هذا الامر تبدّل في الساعات القليلة الماضية وبات الحديث عن تفكيك بنية "الحزب" الهجومية جنوب النهر.
وتعتبر مصادر عسكرية مطّلعة أن أزمة اسرائيل الجدية لم تظهر بعد، لكنها ستظهر حتماً في حال تورّط العدو باجتياح برّي كامل، حيث إن الخسائر ستكون كبيرة جداً كما اتّضح في الايام الاولى، وهذا من شأنه أن يؤدي الى نزول نتنياهو عن الشجرة خلال أسابيع، وعليه يمكن الذهاب الى تسوية في لبنان وفي قطاع غزّة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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