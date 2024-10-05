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لبنان
تظاهرات في مخيم البداوي ابان العداون الاسرائيلي ومقتل قيادي في "حماس"
Lebanon 24
05-10-2024
|
03:18
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استمر تحليق المسيرات في طرابلس والشمال قبيل الغارة على مخيم البداوي وبعدها، وعمدت اللجنة الأمنية الفلسطينية في المخيم إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المحتشدين في المكان خوفاً من غارة ثانية، ولإفساح المجال أمام الاسعاف لنقل الضحايا والمصابين، وأمام الاطفاء لإخماد الحريق.
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كما شهد المخيم تظاهرة كبيرة مندّدة بالعدوان الاسرائيلي، ورُفِعَت التكبيرات، فيما أفيد عن حركة نزوح من المخيم وسط هلع السكان خوفاً من تجدُّد الاستهدافات.
تجدر الاشارة إلى أنّ صوت الغارة كان خفيفاً فقد ظنّ البعض أنّه يعود إلى انفجار قنبلة يدوية ألقيت في المكان.
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