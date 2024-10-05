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لبنان

تعميم لمديرية الأحوال الشخصية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-10-2024 | 03:37
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أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانا قالت فيه: "بناءً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، ونظراً للظروف الراهنة جراء الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من اللبنانيين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وتأميناً للمصلحة العامة وتسهيلاً لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة، أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميماً أكّدت بموجبه على إمكانية استحصال أصحاب العلاقة على بيانات قيد إفرادية من أقلام النفوس التابعة لمحل سكنهم، بعد إبرازهم آخر بيان قيد إفرادي إلكتروني صادر اعتباراً من شهر أيلول من العام 2020 ، في حال لم يطرأ عليه أي تعديل، وذلك إستناداً إلى طلب منظّم وفقاً للأصول لدى مختار المحلّة ( مكان السكن )".
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وختمت: "كما تؤكد على المواطنين الكرام إلى أنه في حال اعتراضهم أية مشكلة في الإستحصال على بيانات قيد إفرادية لدى أقلام النفوس التابعة لمحل سكنهم، يرجى مراجعة المديرية العامة للأحوال الشخصية / الإدارة المركزية، على أن يصطحبوا كافة المستندات الثبوتية التي بحوزتهم ( بيانات قيد عائلية ، إفرادية ، نسخ عن وثائق ... ) ليُصار إلى إيجاد الحل المناسب بهذا الشأن حسب الحالة.
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