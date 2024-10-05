"الحزب" يستهدف دبابة ميركافا.. ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا صباح يوم السبت 5-10-2024، دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

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