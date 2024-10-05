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لبنان

‏بصواريخ فادي1.. حزب الله يستهدف قاعدة رامات ديفيد

Lebanon 24
05-10-2024 | 04:17
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 10:30 من صباح يوم السبت 5-10-2024، قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏.‏
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