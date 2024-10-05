صودف مرورها على الطريق العام.. المهندسة علا تنضم إلى قافلة الشهداء

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استشهدت المهندسة علا احمد محي الدين من بلدة الفاكهة في بعلبك متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخزنا للسجاد امس الجمعة وصودف مرورها على الطريق العام في بلدة العين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".