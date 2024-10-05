Advertisement

لبنان

صودف مرورها على الطريق العام.. المهندسة علا تنضم إلى قافلة الشهداء

Lebanon 24
05-10-2024 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1257427-638637245547829532.jpg
Doc-P-1257427-638637245547829532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهدت المهندسة علا احمد محي الدين من بلدة الفاكهة في بعلبك متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخزنا للسجاد امس الجمعة وصودف مرورها على الطريق العام في بلدة العين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
‏"لبنان 24": غارة اسرائيلية على منطقة غربي مدينة بعلبك في محيط بلدة بوداي
lebanon 24
05/10/2024 13:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة طليا قضاء بعلبك
lebanon 24
05/10/2024 13:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على حي الواد قرب عين بورضاي في بعلبك
lebanon 24
05/10/2024 13:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على محيط بوداي
lebanon 24
05/10/2024 13:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24

شهيدة

غارة

بعلبك

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:17 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:23 | 2024-10-05
06:40 | 2024-10-05
06:11 | 2024-10-05
06:05 | 2024-10-05
06:01 | 2024-10-05
05:54 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24