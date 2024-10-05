المرتضى بحث الية دعم المنتسبين الى صندوق تعاضد الفنانين في هذه الظروف

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، رئيس صندوق التعاضد الموحد للفنانين نقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد وأمين سر الصندوق نقيب الممثلين في لبنان نعمه بدوي، حيث تم التداول في الشؤون الخاصة للصندوق وآلية العمل فيه، كما تمّ البحث في شؤون نقابية وابرزها ما تقوم به النقابات والصندوق في تقديم العون والدعم للمنتسبين اليهما في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.

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