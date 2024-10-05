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لبنان

عبدالله: لا أحد في العالم يردع القاتل

Lebanon 24
05-10-2024 | 05:02
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كتب  عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عل  منصة "اكس": "بعد مشهد مستشفى المعمداني في غزة، يأتي استهداف مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، وتعطيل عمل مستشفيات مرجعيون وبنت جبيل وميس الجبل، تأكيدا على همجية ووحشية العدو الاسرائيلي وإصراره على عدم التمييز بين العسكريين والمدنيين، وبينهم أطباء ومسعفون ومرضى. ولا احد في العالم يردع القاتل".
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